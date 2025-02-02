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  • Епанчинцев о 4:3 с «Адмиралом»: «Матч был больше, чем за 2 очка – это не секрет. У «Сибири» присутствовала дисциплина – ноль удалений»
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Епанчинцев о 4:3 с «Адмиралом»: «Матч был больше, чем за 2 очка – это не секрет. У «Сибири» присутствовала дисциплина – ноль удалений»

Вадим Епанчинцев прокомментировал победу «Сибири» над «Адмиралом».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ новосибирцы на выезде обыграли соперника в овертайме со счетом 4:3.

– Ни для кого не секрет, что сегодняшний матч был больше, чем за два очка. Что с нашей стороны, что со стороны соперника был хороший зрелищный хоккей.

Наверное, за исключением последних 10 минут третьего периода, где больше начали играть на удержание счета. Где‑то в концовке поплатились за это. Но в овертайме, к счастью, сегодня получилось то, что не получалось до этого, и мы победили.

– Было ли вашим заданием играть более прагматично во второй половине третьего периода?

 – Задания не было. Понятно, что хотели. Моментами правильно играли, здорово встречали в средней зоне. Это хоккей. Наверное, если ведешь в счете, в концовке всегда возникает психологический момент и желание сыграть построже. Хотя такого задания не было.

– Как переключились в овертайме тогда? Были видны яркие и точечные действия, чтобы забить.

 – Не то что точечные. К счастью, забили. Наверное, было пространство для скоростных молодых ребят. Мы старались таких и выпускать. Сработало.

– После матча в Астане были недовольны реализацией и дисциплиной. Как сегодня?

 – Там не дисциплина. Глупейшее удаление, которого не было. Признал и судейский корпус. Бывает такое. Сегодня дисциплина присутствовала с нашей стороны – ноль удалений как показатель.

Прекрасно понимали, что соперник будет давить. Но мы справлялись, правильно работали ногами, контролировали свои клюшки. Это важный момент. Не дали сопернику сыграть в большинстве.

Видим, что и у Лайпсика было три стопроцентных момента. Сегодня самое главное – победа, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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