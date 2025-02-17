Окулов набрал 19 очков в 19 играх за «Авангард» при полезности «+15». В 36 играх за ЦСКА в этом сезоне было 16 баллов и «минус 5»
Константин Окулов набрал 19 очков в 19 играх за «Авангард» при полезности «+15».
В воскресенье форвард омичей забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (6:2), забив в 3-й игре подряд.
После обмена из ЦСКА он провел за «Авангард» 19 матчей и набрал 19 (7+12) очков при полезности «+15». В последних 3 играх – 7 (3+4) баллов и «+7».
В составе московского клуба в текущем сезоне Окулов провел 36 игр – 16 (5+11) баллов и «минус 5».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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