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Шепелев о «Спартаке»: «В прошлом сезоне команда была посильнее в реализации моментов, количестве голов. С обороной у многих есть проблемы»

Сергей Шепелев высказался об игре «Спартака» в атаке в текущем сезоне.

В субботу красно-белые дома обыграл «Торпедо» (7:4), уступая по ходу матча Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:4.

В 54 матчах в текущем сезоне хоккеисты «Спартака» забросили 180 шайб (3,33 в среднем за игру). В 68 играх прошлого регулярного чемпионата красно-белые забили 233 гола (3,43).

«В прошлом году у «Спартака» команда была посильнее в реализации моментов, количестве забитых голов, звено Ивана Морозова было в хорошей форме, хоть и не сказать, что оно в этом году хуже.

В этом году повторить результат прошлого сезона будет сложней. Да, Адам Ружичка хорош, и молодежь с прошлого года подтянулась.

Вратари могут хорошо играть. Что касается игры в обороне, то сейчас во многих командах с ней есть проблемы», – сказал бывший игрок «Спартака». 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoСпартак
ТАСС
Сергей Шепелев
logoАдам Ружичка
logoКХЛ
logoИван Морозов
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