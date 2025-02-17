Шепелев о «Спартаке»: «В прошлом сезоне команда была посильнее в реализации моментов, количестве голов. С обороной у многих есть проблемы»
Сергей Шепелев высказался об игре «Спартака» в атаке в текущем сезоне.
В субботу красно-белые дома обыграл «Торпедо» (7:4), уступая по ходу матча Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:4.
В 54 матчах в текущем сезоне хоккеисты «Спартака» забросили 180 шайб (3,33 в среднем за игру). В 68 играх прошлого регулярного чемпионата красно-белые забили 233 гола (3,43).
«В прошлом году у «Спартака» команда была посильнее в реализации моментов, количестве забитых голов, звено Ивана Морозова было в хорошей форме, хоть и не сказать, что оно в этом году хуже.
В этом году повторить результат прошлого сезона будет сложней. Да, Адам Ружичка хорош, и молодежь с прошлого года подтянулась.
Вратари могут хорошо играть. Что касается игры в обороне, то сейчас во многих командах с ней есть проблемы», – сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовал: Александр Балабанов
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