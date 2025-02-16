Маккиннон о Макаре: «Он лучший защитник в мире. В прошлой игре он тоже был болен, но по нему не было заметно. Он крепок ментально»

Нэтан Маккиннон считает Кэйла Макара лучшим защитником в мире.

Канада сыграет против США на Турнире четырех наций сегодня, 16 февраля.

Вчера защитник «Колорадо» Кэйл Макар пропустил тренировку сборной Канады из-за болезни, которая беспокоила его большую часть недели.

Сегодня он участвовал в утренней раскатке. Решение об участии защитника в игре с США будет принято перед матчем.

«Я думаю, что в прошлой игре он тоже был довольно сильно болен, но по нему это не было заметно.

Он настолько крепок ментально, что ничто не может вывести его из равновесия. Он определенно один из последних парней, из-за которых я беспокоюсь.

Он лучший защитник в мире, даже если он готов на 80 процентов, он в любом случае лучше почти любого другого игрока», – сказал нападающий «Колорадо » и сборной Канады Нэтан Маккиннон.