  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон о Макаре: «Он лучший защитник в мире. В прошлой игре он тоже был болен, но по нему не было заметно. Он крепок ментально»
0

Маккиннон о Макаре: «Он лучший защитник в мире. В прошлой игре он тоже был болен, но по нему не было заметно. Он крепок ментально»

Нэтан Маккиннон считает Кэйла Макара лучшим защитником в мире.

Канада сыграет против США на Турнире четырех наций сегодня, 16 февраля.

Вчера защитник «Колорадо» Кэйл Макар пропустил тренировку сборной Канады из-за болезни, которая беспокоила его большую часть недели.

Сегодня он участвовал в утренней раскатке. Решение об участии защитника в игре с США будет принято перед матчем.

«Я думаю, что в прошлой игре он тоже был довольно сильно болен, но по нему это не было заметно.

Он настолько крепок ментально, что ничто не может вывести его из равновесия. Он определенно один из последних парней, из-за которых я беспокоюсь.

Он лучший защитник в мире, даже если он готов на 80 процентов, он в любом случае лучше почти любого другого игрока», – сказал нападающий «Колорадо» и сборной Канады Нэтан Маккиннон.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoКэйл Макар
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoЗдоровье
logoНХЛ
logoТурнир четырех наций
logoКолорадо
logoНэтан Маккиннон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар о болезни: «Чувствую себя немного лучше. Не отлично, но уже лучше. Посмотрим, как ситуация будет развиваться»
сегодня, 21:48
Макар пропустил тренировку Канады перед матчем против США из-за болезни
3вчера, 21:31
Маршанд о первой бригаде большинства Канады: «Я бы поставил трех голкиперов в ворота, наверное. Пять лучших хоккеистов для игры в большинстве»
1911 февраля, 06:45
Рекомендуем
Главные новости
Турнир четырех наций. Канада против США, Швеция проиграла Финляндии в овертайме
25756 минут назад
Юдин о Кузнецове: «Полагаю, тренеры СКА переведут его на фланг. Он играл в «Вашингтоне» на краю в звене с Овечкиным и Бэкстремом. И сейчас принесет там больше пользы»
9сегодня, 21:35
Гранлунд с победной шайбой – 1-я звезда матча Финляндии со Швецией, Лайне с 2 передачами – 2-я, Карлссон с голом – 3-я
5сегодня, 21:19
«Спартак» впервые победил в КХЛ, отыгравшись с 0:4. «Металлург» – лидер по числу таких камбэков (3)
5сегодня, 20:53
Владимир Крикунов: «Сенсации в поражении СКА не вижу. Причина неудачи – травмы лидеров. Матчи регулярки для клуба уже мало что значат. Выбирать соперника по плей-офф – дело неблагодарное»
12сегодня, 20:47
Панарин об отстранении России: «Это грустно. Хочется играть на международных турнирах и представлять свою страну. Я знаю, что игроки не против нашего участия»
7сегодня, 20:26
Ротенберг о дубле Короткого: «Где-то мог и 3-ю шайбу забросить, не хватило хладнокровия. Уверен, он будет еще забивать, потому что прогрессирует. На тренировках очень серьезно работает»
3сегодня, 19:51
Леонтьев о 4:3 со СКА: «Огненный матч. На каждую игру выходим с девизом: «Либо ты умираешь на льду, либо умрешь в раздевалке»
8сегодня, 18:58
Игорь Ларионов: «Я против рукопожатий после матчей. Это не футбол, а хоккей – битва на льду, борьба»
27сегодня, 18:52
Галимов про удар в лицо Белевичу: «Постоянные провокации, я поддался, не выдержал. Не хотел бить клюшкой, просто она была в руке. Я глупо сыграл, извиняюсь»
7сегодня, 18:41
Ко всем новостям
Последние новости
Макар о болезни: «Чувствую себя немного лучше. Не отлично, но уже лучше. Посмотрим, как ситуация будет развиваться»
сегодня, 21:48
Беляев о матче с «Торпедо»: «Атанасов где-то меня подцепил, я ответил. Но во время рукопожатий после игры мы улыбнулись, обнялись. Никаких обид»
1сегодня, 20:59
Майоров о победе «Спартака»: «Удивительно – проигрывать 0:4 и выиграть. Серьезный просчет Нижнего Новгорода, который подумал, что все закончилось»
1сегодня, 20:37
Жамнов о том, что Галимов ударил клюшкой в лицо Белевичу: «Понимаю реакцию игрока, который пытался заступиться за товарища. Он хотел ударить перчаткой»
2сегодня, 19:59
Биннингтон сыграет в воротах Канады против США. Он отбил 23 из 26 бросков в матче со Швецией
2сегодня, 19:31
Солари и Гарсия посетили матч хоккейного «Спартака»: «Знакомятся ближе с красно-белой семьей в перерыве между сборами»
18сегодня, 19:13Фото
Жамнов после 7:4 с «Торпедо»: «Не понравился засчитанный гол, когда клюшка вратаря разворачивалась, а он по инерции... Меня оштрафуют на 300 тысяч, не буду комментировать»
1сегодня, 17:59
Ларионов о 4:7 от «Спартака»: «6 пропущенных голов в одном периоде – уникальный случай. В моей карьере такого не было»
21сегодня, 17:16
«Торпедо» в 3-й раз упустило победу с 4:0 и стало лидером КХЛ по этому показателю
9сегодня, 16:59
Дементьев об иностранных тренерах в КХЛ: «Рисунок игры меняется моментально. Посмотрите на тот же «Авангард». Нашим специалистам есть чему учиться»
5сегодня, 16:26
Рекомендуем