Терещенко о сборной России из игроков НХЛ: «В обороне не хватает тех, кто очки бы набирал. Плюс проблемы в центре. Наместников, Бучневич, Малкин – по большому счету и все»

Алексей Терещенко высказался о проблемах сборной России из игроков НХЛ.

На Турнире четырех наций в Монреале и Бостоне выступают сборные, состоящие только из игроков НХЛ .

«Очень жаль, что России нет на турнире. Сложно сказать, как бы наша сборная там выглядела.

У нас очень сильная вратарская позиция, хорошие крайние нападающие. В обороне есть ребята, которые могут все зацементировать, но не хватает тех, кто еще и очки бы набирал.

Плюс есть проблемы в центральной оси. Наместников, Бучневич , Малкин — вот по большому счету и все», – сказал трехкратный чемпион мира.

Как выглядела бы Россия на Турнире 4 наций прямо сейчас: Овечкин – в топ-6, катастрофа с центрами