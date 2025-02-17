Терещенко о сборной России из игроков НХЛ: «В обороне не хватает тех, кто очки бы набирал. Плюс проблемы в центре. Наместников, Бучневич, Малкин – по большому счету и все»
Алексей Терещенко высказался о проблемах сборной России из игроков НХЛ.
На Турнире четырех наций в Монреале и Бостоне выступают сборные, состоящие только из игроков НХЛ.
«Очень жаль, что России нет на турнире. Сложно сказать, как бы наша сборная там выглядела.
У нас очень сильная вратарская позиция, хорошие крайние нападающие. В обороне есть ребята, которые могут все зацементировать, но не хватает тех, кто еще и очки бы набирал.
Плюс есть проблемы в центральной оси. Наместников, Бучневич, Малкин — вот по большому счету и все», – сказал трехкратный чемпион мира.
Как выглядела бы Россия на Турнире 4 наций прямо сейчас: Овечкин – в топ-6, катастрофа с центрами
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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