Спунер о 6:2 с «Ак Барсом»: «Авангард» был лучше, хотя не так часто, как они, играл в большинстве. У нас немного изменилась структура – очки идут»

Райан Спунер оценил победу «Авангарда» над «Ак Барсом» (6:2).

«Хороший матч в целом. Были отрезки, когда они нас перерабатывали, но это нормально, когда встречаешься с сильным соперником. В целом мы были лучше, и это еще с учетом того, что мы не так часто, как они, играли в большинстве.

Важная победа для нас. Уж лучше забивать сейчас, чем не забивать вообще. Голы идут – это великолепно. Мы сейчас делаем правильные вещи, отрабатываем нюансы. Мы доводим шайбы до ворот, они превращаются в голы, в начале сезона у нас с этим были сложности. Сейчас у нас немного изменилась структура, возможно, мне в ней комфортнее. Очки идут, и это не может не радовать.

Я не играл в меньшинстве где-то лет пять, наверное, в моем первом сезоне в Минске это было в последний раз до сегодняшнего дня. Потрясающе, что получилось не только нейтрализовать соперника, но и забить самому», – сказал нападающий «Авангарда ».