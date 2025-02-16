Сосина о женском хоккее: «Хотела бы видеть в ЖХЛ больше силовой борьбы, чтобы за мелкие стыки не давали по две минуты. Темп увеличится, будет больше голов»
– Можно ли сказать, что девочки в России активнее идут в хоккей?
– Да. Стало достаточно много молодых спортсменок. Массовость растет.
– С чем это связано?
– Тяжело сказать, ведь мы уже давно не выступали на чемпионатах мира и Олимпиадах. Просто популярность хоккея в стране растет. И есть те, кто любят его всей душой.
– Что изменилось, когда ЖХЛ перешла от КХЛ к ФХР?
– Пока грандиозных изменений нет. Примерно все то же самое. Только пару правил поменяли – например, теперь нет рукопожатий.
– Когда женскую сборную России вернут на Олимпиаду?
– Если честно, я и сама не знаю. Хожу тут на Матче звезд, спрашиваю у всех руководителей: что там и как? Очень хотелось бы играть на международном уровне. Но пока нет никакой конкретики. Я думаю, вернут сначала юниоров.
Но я очень соскучилась по международному хоккею. У меня там подружки играют в разных сборных.
– Как в Северной Америке раскачали по посещаемости свою женскую хоккейную лигу? Там же по 20 тысяч зрителей собирается.
– Во‑первых, там хоккей любят больше, чем у нас. И некоторых зрителей туда принуждают ходить, зазывают на трибуны. Их процентов 20. Но вы правы, что народ там на спорт идет. Я не знаю, почему так. Нужно любить женский хоккей с такой же силой, как и мужской.
И там игра зрелищней. Площадка меньше, есть силовая борьба. Я слежу за этой лигой, очень интересно. Там нет свободного пространства, шайба ходит еще быстрее. Меньше пауз, больше действий. Я хотела бы видеть в ЖХЛ побольше силовой борьбы. Было бы здорово, чтобы за мелкие стыки перестали давать по две минуты штрафа. Темп увеличится, будет больше заброшенных шайб. Мы увидим более динамичный хоккей.
– Вас звали в женскую НХЛ за океан?
– Я видела, что там нужно заполнять анкету перед драфтом. И разные клубы тебя рассматривают. Любой может так себя подать. Но пока русские девочки в женской НХЛ не играют.
– Там реально высокие зарплаты?
– Лидеры сборных Канады и США имеют персональные рекламные контракты. За счет этого да, можно зарабатывать много, – сказала нападающая «Агидели» Сосина.
В воскресенье в Челябинске прошел Матч звезд Женской хоккейной лиги. Сборная Запада со счетом 5:3 победила сборную Востока.
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