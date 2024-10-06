Тертышный о «Тракторе как претенденте на Кубок Гагарина: «Чувствуется, мы прибавили. Второй год играем новым составом, он уже притерся. Произошли точечные усиления»

Никита Тертышный ответил, является ли «Трактор» претендентом на Кубок Гагарина.

– «Трактор» в этом сезоне похож на команду, которая идет за Кубком Гагарина.

– Чувствуется, конечно, что мы прибавили. Мы уже второй год играем новым составом, который уже притерся.

Произошли точечные усиления со стороны менеджмента и тренерского штаба, тем более сам штаб поменялся. От этого мы прибавили.

И дальше просто надо не думать о том, что будет в ноябре или феврале.

Надо просто двигаться, играть, наслаждаться хоккеем. Каждый день просыпаться и делать то, что ты умеешь, что должен, что от тебя требуют. И это принесет успех.

Понятно, где‑то могут случиться ямы. Просто к ней нужно относиться с пониманием и постараться побыстрее из нее выйти.

Потому что даже ямы тебе в дальнейшем могут где‑то помочь, – сказал нападающий «Трактора» Никита Тертышный .