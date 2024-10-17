Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «По матчу с «Ак Барсом» была хорошо видна тренерская работа и рука. Человек глубоко понимает в хоккее»

Алексей Текслер прокомментировал работу Бенуа Гру в «Тракторе».

Челябинский клуб набрал 24 очка за 16 матчей и лидирует в таблице Восточной конференции. Для канадского специалиста это первый сезон в КХЛ.

– «Трактор» пригласил Бенуа Гру, команда лидирует в конференции. Как оцените такой ход?

– В регулярном чемпионате много матчей, видно, что в каждой игре тренер влияет на команду.

По вчерашнему матчу с «Ак Барсом» (3:1) это было хорошо видно. Провели неудачно первый период, но команда смогла изменить ход встречи. Это тренерская работа и рука.

Я общался с Беном, у меня был регламент, но мы проговорили в два с лишним раза дольше, и мне пришлось убегать на другое мероприятие. А так бы поговорили с ним еще.

Человек глубоко понимает в хоккее, многое прошел, хорошо знаком с молодежью, и работа с первой командой – серьезный вызов. Желаю ему успехов.

Мы будем расти вместе с командой, и тренер тоже растет», – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер .