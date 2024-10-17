  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «По матчу с «Ак Барсом» была хорошо видна тренерская работа и рука. Человек глубоко понимает в хоккее»
0

Губернатор Челябинской области о Гру в «Тракторе»: «По матчу с «Ак Барсом» была хорошо видна тренерская работа и рука. Человек глубоко понимает в хоккее»

Алексей Текслер прокомментировал работу Бенуа Гру в «Тракторе».

Челябинский клуб набрал 24 очка за 16 матчей и лидирует в таблице Восточной конференции. Для канадского специалиста это первый сезон в КХЛ.

– «Трактор» пригласил Бенуа Гру, команда лидирует в конференции. Как оцените такой ход?

– В регулярном чемпионате много матчей, видно, что в каждой игре тренер влияет на команду.

По вчерашнему матчу с «Ак Барсом» (3:1) это было хорошо видно. Провели неудачно первый период, но команда смогла изменить ход встречи. Это тренерская работа и рука.

Я общался с Беном, у меня был регламент, но мы проговорили в два с лишним раза дольше, и мне пришлось убегать на другое мероприятие. А так бы поговорили с ним еще.

Человек глубоко понимает в хоккее, многое прошел, хорошо знаком с молодежью, и работа с первой командой – серьезный вызов. Желаю ему успехов.

Мы будем расти вместе с командой, и тренер тоже растет», – сказал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАк Барс
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoМатч ТВ
Алексей Текслер
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»
вчера, 21:35
Гатиятулин об 1:3 с «Трактором»: «Первый период у «Ак Барса» получился, моменты были. Сказалась потеря ведущих нападающих, может»
5вчера, 18:08
Гру о 3:1 с «Ак Барсом»: «В первом периоде сильнее был соперник, во втором и третьем – «Трактор». Чувствуем поддержку болельщиков, здорово играть в такой атмосфере»
10вчера, 17:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россия сыграет с Беларусью и Казахстаном в мае 2025-го. Сезон в КХЛ продлится до 25 мая: «Есть накладка, но мы соберем достойную команду»
214 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет со «Спартаком», «Северсталь» одолела «Амур», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА
6339 минут назадLive
Малкин вышел на 1-е место по передачам в овертаймах в истории НХЛ – 28 ассистов. Кэйн – 2-й, Карлссон – 3-й, Кросби – 5-й, Панарин – 6-й
558 минут назад
Гендиректор ФХР: «ИИХФ поделит организации на правильные и неправильные. Они намерены причислить КХЛ к неправильным, но критериев у них не выработано»
4сегодня, 12:55
Дыбленко запросил обмен из «Северстали» (Алексей Потапов)
5сегодня, 11:59
«Сочи» о Криштофе: «Михал самовольно покинул расположение команды после тренировки. Клуб не приемлет ультимативную форму поведения игрока и намерен действовать в правовом поле»
6сегодня, 11:56
Мэттьюс забил 1-й гол в 4-м матче сезона. У нового капитана «Торонто» 19 бросков в створ на отрезке
2сегодня, 11:34Видео
Шипачев о том, чего не хватило для 1000 матчей в НХЛ: «997 игр. Совсем чуть-чуть. Любой опыт – это опыт. Сыграл 3 матча, забил гол. Не все могут похвастаться этим»
9сегодня, 11:22
Борис Ротенберг о том, что КХЛ не поздравила Романа с 200-й игрой: «Любой человек хочет, чтобы знали о его достижениях. Нужно абстрагироваться, дальше развиваться»
12сегодня, 11:12
Мамбеталиев возглавил «Барыс», Буцаев остался в штабе. Клуб сменил главного тренера 2-й раз за сезон
10сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Северсталь» забила «Амуру» победный гол броском со вбрасывания за 32 секунды до конца 3-го периода. Отличился 21-летний Иванцов
29 минут назад
«Барыс» расторг контракты с Апальковым и Кодолой
46 минут назад
Канарейкин про 500 голов Малкина в НХЛ: «Суперзвезда, стоящая в одном ряду с Овечкиным. Поздравляю Евгения, он хорошо рекламирует нас в НХЛ»
сегодня, 12:43
Малкин про 1600 баллов Кросби в НХЛ: «Он заслуживает каждого набранного очка. Он лидер, капитан. Он работает на каждой тренировке»
сегодня, 11:45
Кросби о передаче на 500-й гол Малкина: «Он так хорошо ассистировал мне при моей 500-й шайбе. Я надеялся, что смогу отплатить ему тем же»
2сегодня, 10:32
Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)
21сегодня, 09:56
Оразбаев назначен генеральным директором «Барыса»
сегодня, 09:27
«Металлург» о Малкине: «Джино вновь доказал свое величие – забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Ждем покорения новых рубежей, Женя!»
12сегодня, 07:49
«Питтсбург» – 2-я команда в истории НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов. Отметки достигли Малкин, Кросби и Лемье
3сегодня, 07:41
Фетисов о результатах ЦСКА: «Главное, чтобы команда подошла в хорошей форме к завершающей части сезона. Колбасит всех лидеров»
2сегодня, 06:57