Ланкинен сыграет в воротах сборной Финляндии в матче со Швецией на Турнире четырех наций. Сарос пропустил 6 шайб от США в первой игре
29-летний вратарь «Ванкувера» будет стартовым вратарем финнов во втором матче на Турнире четырех наций.
В первом матче против США (1:6) в старте вышел вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос и пропустил 6 шайб после 32 бросков.
Ланкинен в текущем сезоне НХЛ провел 34 матча за «Кэнакс» – 19 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,53 и 4 шатаута.
«У нас три хороших вратаря. Это хорошая ситуация. Сарос был хорош в первые 40 минут матча с американцами, но в итоге 1:6, и нам нужно что-то делать. Кевин в последнее время хорошо играл, поэтому мы и приняли такое решение», – сказал главный тренер финской сборной Антти Пеннанен.
Отметим, что Ланкинен сыграет за сборную Финляндии впервые с ЧМ-2019, где был основным вратарем команды, выигравшей золотые медали.
Матч Швеция – Финляндия состоится в Монреале 15 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.
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