Владимир Крикунов: «Сенсации в поражении СКА не вижу. Причина неудачи – травмы лидеров. Матчи регулярки для клуба уже мало что значат. Выбирать соперника по плей-офф – дело неблагодарное»

Владимир Крикунов высказался о победе «Нефтехимика» в игре со СКА (4:3).

«Сенсации в поражении СКА я не вижу. Причина неудачи понятна – многочисленные травмы лидеров. Кузнецов, Толчинский , Хайруллин только вернулись, но пока не в своей тарелке. Видно, что у них многое не получается в игре, нужно еще время, чтобы набрать игровые кондиции.

Нет Грицюка и Плотникова , их тоже не хватает в атаке. С возвращением их в строй СКА будет действовать по-другому.

Успех «Нефтехимика » от этого не менее значим, команда оказала достойное сопротивление и заслуженно победила. Даже странно, что Нижнекамск, который мне далеко небезразличен, не входит в зону плей-офф.

Для СКА же матчи регулярки уже мало что значат. Выбирать себе соперника по плей-офф – дело неблагодарное, а все самое главное будет именно в играх на вылет», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

СКА занимает 6-е место в таблице Запада, «Нефтехимик» идет на 9-м месте на Востоке.