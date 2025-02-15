Владимир Крикунов: «Сенсации в поражении СКА не вижу. Причина неудачи – травмы лидеров. Матчи регулярки для клуба уже мало что значат. Выбирать соперника по плей-офф – дело неблагодарное»
«Сенсации в поражении СКА я не вижу. Причина неудачи понятна – многочисленные травмы лидеров. Кузнецов, Толчинский, Хайруллин только вернулись, но пока не в своей тарелке. Видно, что у них многое не получается в игре, нужно еще время, чтобы набрать игровые кондиции.
Нет Грицюка и Плотникова, их тоже не хватает в атаке. С возвращением их в строй СКА будет действовать по-другому.
Успех «Нефтехимика» от этого не менее значим, команда оказала достойное сопротивление и заслуженно победила. Даже странно, что Нижнекамск, который мне далеко небезразличен, не входит в зону плей-офф.
Для СКА же матчи регулярки уже мало что значат. Выбирать себе соперника по плей-офф – дело неблагодарное, а все самое главное будет именно в играх на вылет», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
СКА занимает 6-е место в таблице Запада, «Нефтехимик» идет на 9-м месте на Востоке.
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