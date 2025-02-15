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  • Крикунов о «Торпедо»: «Недофинансированный клуб, не хватает денег на серьезных хоккеистов. Ребят, которые заиграют в этом сезоне, скоро разберут»
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Крикунов о «Торпедо»: «Недофинансированный клуб, не хватает денег на серьезных хоккеистов. Ребят, которые заиграют в этом сезоне, скоро разберут»

Владимир Крикунов считает, что «Торпедо» не хватает денег на хороших игроков.

Команда под руководством Игоря Ларионова на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 55 игр. 

«В КХЛ есть команды, которым чуть-чуть не хватает денег, чтобы приобретать серьезных игроков. Это касается и «Торпедо». У них небольшой бюджет, поэтому им тяжело запрыгивать так высоко.

«Северсталь» поднялась, это сразу привлекло внимание многих. Так что судьба «Торпедо» быть недофинансированным клубом. Я работал в «Нефтехимике», там была такая же ситуация.

А ребят, которые заиграют в этом сезоне в «Торпедо», совсем скоро разберут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Liveresult
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoНефтехимик
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