Крикунов о «Торпедо»: «Недофинансированный клуб, не хватает денег на серьезных хоккеистов. Ребят, которые заиграют в этом сезоне, скоро разберут»

Владимир Крикунов считает, что «Торпедо» не хватает денег на хороших игроков.

Команда под руководством Игоря Ларионова на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 55 игр.

«В КХЛ есть команды, которым чуть-чуть не хватает денег, чтобы приобретать серьезных игроков. Это касается и «Торпедо». У них небольшой бюджет, поэтому им тяжело запрыгивать так высоко.

«Северсталь » поднялась, это сразу привлекло внимание многих. Так что судьба «Торпедо» быть недофинансированным клубом. Я работал в «Нефтехимике », там была такая же ситуация.

А ребят, которые заиграют в этом сезоне в «Торпедо », совсем скоро разберут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.