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Ротенберг об академии СКА: «В Питере наши детишки обыгрывают соперников со счетом 20:0 – это неправильно. Они должны расти в конкуренции. И сейчас мы лучших игроков отправляем в Москву»

Роман Ротенберг объяснил, зачем СКА нужна своя академия в Москве.

– Есть один момент, в котором все-таки я вижу различие в политике «Барыса» и СКА. Потому что я знаю, что в СКА очень большая система. У вас есть «СКА-Нева», у вас есть молодежная команда, команда ВХЛ. В «Барысе» же сейчас ходят разговоры о том, что, может быть, сократятся до одного клуба, может быть, останется только «Номад». Как вы думаете, какие риски у этого?

– Конечно, всегда важно инвестировать в детскую академию. Мы сейчас очень много уделяем внимания именно развитию нашей академии СКА. У нас в Питере бывают команды намного слабее, потому что у нас сильная академия. Детишки обыгрывают другие команды со счетом 15:0, 20:0 – это неправильно.

Дети должны расти в конкуренции, и эта конкуренция будет двигать их вперед. И мы создали такую систему сейчас, что мы лучших игроков из Питера отправляем в Москву, они играют в чемпионате Москвы. У нас есть академия СКА в Москве – «Красная Машина Юниор». Мы лучших детей отправляем в Москву, чтобы они играли против ЦСКА, «Спартака», других сильных команд.

Ярославский «Локомотив» в Москве играет уже очень давно, они стратегически правильное решение приняли. И на этом уровне очень здорово играют, развиваются.

Для детей очень важна конкуренция. Поэтому, если есть возможность играть в России у детишек из Казахстана, то лучше, конечно, играть в России. Это дополнительные инвестиции, но это обязательно нужно делать, чтобы они развивались. Тогда с детского уровня они будут развиваться. Мы, кстати, и с белорусами такой же подход обсуждаем. 

Они тоже сейчас хотят, чтобы как можно больше детских команд играли в России, это очень важно. Дальше, конечно, нужны команды МХЛ и ВХЛ. Эти инвестиции – они окупаются. Сейчас будут траты, но потом вы в «Барысе» будете получать готовых игроков, как и мы в СКА. И не надо будет никого покупать в итоге, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: канал «От синей линии» в YouTube
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