Форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил победы над СКА и «Спартаком».

В четверг бело-голубые в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ обыграли «Спартак» (4:1). Ранее команда Алексея Кудашова одержала победу над СКА (3:1).

– Оба вратаря «Динамо» выиграли свои последние матчи, можно сказать, что команда наконец может не волноваться из‑за вратарского вопроса?

– Я считаю, что от вратаря очень многое зависит. Если он тащит и проводит свои лучшие матчи, то у тебя, как у полевого игрока, появляется бешеная мотивация, уверенность, начинаешь более спокойно и раскрепощенно играть. Меньше думаешь, что где‑то надо пробросить шайбу или проще сыграть. Конечно, такая игра придает уверенности.

– До плей‑офф осталось совсем немного, чувствуете уверенность в том, что можете забрать Кубок Гагарина?

– Мы об этом не думаем. Сейчас все мысли о своей игре. Наша задача - выигрывать и становиться лучше. А в плей‑офф немного другой подход будет, иная подготовка. Но победа над такими соперниками, как СКА и «Спартак », - отличный тест перед плей‑офф, чтобы проверить свои силы. Нам это пойдет на пользу, – сказал Рашевский .