Даути о Турнире четырех наций: «Важен для меня, чтобы перезапустить карьеру. Многие списали меня со счетов, считая, что мой уровень упал – хочу доказать, что они ошибаются»

Дрю Даути рассказал, почему ему важно сыграть на Турнире четырех наций НХЛ.

Напомним, первой игре турнира сборная Канады одержала победу над Швецией (4:3 ОТ). 16 февраля канадцы сыграют против сборной США, игра начнется в 4:00 по московскому времени.

«Я думаю, для меня важно быть здесь, чтобы перезапустить свою карьеру. Многие уже списали меня со счетов, считая, что мой уровень игры упал, но я хочу доказать, что они ошибаются.

Да, возможно, я уже не тот игрок, каким был в 2016 году, но я еще могу многое. Честно говоря, за последние несколько лет я не добился больших успехов.

Я даже не помню, сколько прошло с тех пор, как я в последний раз выигрывал раунд плей-офф после победы в Кубке Стэнли. И это не то, к чему я стремлюсь. Я люблю соревноваться, я хочу играть в важных матчах, я хочу бороться за Кубок.

Конечно, когда я вернулся после травмы, я нервничал – это без сомнения. Наверное, это первый раз с 2010 года, когда я испытывал такое волнение», – сказал 35-летний защитник «Лос-Анджелеса » и сборной Канады .