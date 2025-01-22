Епанчинцев о 4:3: «Сибирь» не выигрывала у «Трактора» 12 матчей – вдвойне дорого, что сегодня довели дело до победы»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Трактором».

Клуб из Новосибирска одержал победу со счетом 4:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хороший матч. Сегодня много оборонялись. Наверное, неправильно сыграли в третьем периоде, начали играть по счету. Тем не менее это очень важная победа.

«Сибирь » 12 матчей не выигрывала у «Трактора ». Наверное, вдвойне дорого, что сегодня довели дело до победы.

– Что стало секретом успеха?

– Наверное, игра в большинстве. Забили два хороших гола, вратарь хорошо сыграл. В принципе, были ошибки, но где‑то он подчищал все оплошности наших игроков. Но думаю, мы все вместе заслужили эту победу, – сказал Епанчинцев .