Епанчинцев о 4:3: «Сибирь» не выигрывала у «Трактора» 12 матчей – вдвойне дорого, что сегодня довели дело до победы»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Трактором».
Клуб из Новосибирска одержал победу со счетом 4:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Хороший матч. Сегодня много оборонялись. Наверное, неправильно сыграли в третьем периоде, начали играть по счету. Тем не менее это очень важная победа.
«Сибирь» 12 матчей не выигрывала у «Трактора». Наверное, вдвойне дорого, что сегодня довели дело до победы.
– Что стало секретом успеха?
– Наверное, игра в большинстве. Забили два хороших гола, вратарь хорошо сыграл. В принципе, были ошибки, но где‑то он подчищал все оплошности наших игроков. Но думаю, мы все вместе заслужили эту победу, – сказал Епанчинцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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