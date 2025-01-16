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  • Шевченко о Шабанове и НХЛ: «Изучает английский, но в Америке ценится то, чего у Максима нет. Однажды он сказал: «Мне пресса до одного места. Не получится с хоккеем – займусь чем-нибудь другим»
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Шевченко о Шабанове и НХЛ: «Изучает английский, но в Америке ценится то, чего у Максима нет. Однажды он сказал: «Мне пресса до одного места. Не получится с хоккеем – займусь чем-нибудь другим»

Алексей Шевченко оценил ситуацию с возможным переходом Максима Шабанова в НХЛ.

«Шабанов ведь не в каждом матче КХЛ феерит. В январе в шести матчах на его счету лишь одна шайба. И хотя он выглядел круто во встрече с «Торпедо», все-таки нижегородцы сейчас совсем разобранные.

А в НХЛ один хороший матч из шести – повод перебраться на трибуну или даже в фарм-клуб. В Челябинске к Максиму никаких претензий даже во время этой серии, никто не оспаривает его место в составе, а он как играл 18-22 минуты каждую встречу, так и продолжает.

В Америке за его спиной будут стоять пять голодных парней, ждущих получить шанс.

Говорят, что Шабанов изучает английский. Сомневаюсь, что это даст какие-то плоды, так как нужна практика, но в Америке ценится и нечто другое, чего у Максима нет.

Он отказывает в интервью даже пресс-службе, про журналистов вообще речи не идет. И если в Челябинске на это закрывают глаза, то в Америке точно не будут.

Причем однажды Максим мне сказал: «Мне по большому счету пресса до одного места, если не получится с хоккеем, то буду заниматься чем-нибудь другим». Философия понятная, честная, но если ты собрался в НХЛ, то ее там однозначно не примут.

Многие считают, что если ты такой весь из себя, то ничего страшного. Главное, показывай на льду хоккей высокого уровня. Но разве Максим способен с ходу так рвать НХЛ, чтобы все моментально закрыли глаза на его недостатки? Вы в это верите?

Мне приводят в пример Артемия Панарина, который не знал английского и это ему никак не мешало. Но Панарин был компанейский парень, который общался со всеми, даже не зная английского», – написал журналист Алексей Шевченко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМаксим Шабанов
logoТрактор
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logoНХЛ
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logoАлексей Шевченко
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