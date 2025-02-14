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  • Сарос пропустил 6 шайб в матче с США на Турнире четырех наций, отразив 26 из 32 бросков. У Хеллибака 20 сэйвов после 21 броска финнов
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Сарос пропустил 6 шайб в матче с США на Турнире четырех наций, отразив 26 из 32 бросков. У Хеллибака 20 сэйвов после 21 броска финнов

Юусе Сарос пропустил 6 шайб в матче с США на Турнире четырех наций.

Сборная Финляндии была разгромлена американцами (1:6) на Турнире четырех наций. 

29-летний вратарь «Нэшвилла» пропустил 6 шайб, отразив 26 из 32 бросков.

Его визави – Коннор Хеллибак из «Виннипега» – не справился только с 1 броском из 21. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoКоннор Хеллибак
logoТурнир четырех наций
logoВиннипег
logoЮусе Сарос
logoНэшвилл
logoСборная США по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
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