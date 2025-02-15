Беннетт сыграет за сборную Канады в матче с США на Турнире четырех наций. Он был центром 4-го звена команды на тренировке
Главный тренер канадцев Джон Купер подтвердил свое решение включить форварда «Флориды» в состав на матч с американцами.
«Будет интересно, если в какой-то момент Сэм и Мэттью Ткачак встретятся в углу», – сказал Купер.
В первой игре турнира против Швеции (4:3 ОТ) Беннетт остался в запасе. Ожидается, что обладатель Кубка Стэнли-2024 в составе «Пантерс» заменит в составе Трэвиса Конекны.
На тренировке в пятницу Сэм был центром 4-го звена сборной Канады и катался с Брэдом Маршандом и Сетом Джарвисом.
Третье звено канадцев полностью состояло из игроков «Тампы» (Брэндон Хэйгл – Энтони Сирелли – Брэйден Пойнт).
Состав первых двух звеньев не изменился (Сэм Райнхарт – Коннор Макдэвид – Митч Марнер, Марк Стоун – Сидни Кросби – Нэтан Маккиннон).
Матч Канада – США состоится 15 февраля в Монреале (начало по московскому времени – 16 февраля в 04:00).
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