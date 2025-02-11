Маршанд о первой бригаде большинства Канады: «Я бы поставил трех голкиперов в ворота, наверное. Пять лучших хоккеистов для игры в большинстве»
Брэд Маршанд высказался о силе первой бригады большинства сборной Канады.
Канадская команда провела тренировку перед началом Турнира четырех наций.
Первую спецбригаду большинства составили Сидни Кросби, Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Сэм Райнхарт и Кэйл Макар.
Нападающий канадской сборной Брэд Маршанд ответил, как можно остановить эту бригаду.
«Я бы, наверное, поставил трех голкиперов в ворота и просто позволил им делать свою работу. Мы шутили по этому поводу. Но это пять лучших хоккеистов для игры в большинстве.
Мне интересно находиться на льду и смотреть за тем, как они делают свое дело. Это нечто особенное», – сказал Маршанд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Denver Post
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