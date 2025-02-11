Маршанд о первой бригаде большинства Канады: «Я бы поставил трех голкиперов в ворота, наверное. Пять лучших хоккеистов для игры в большинстве»

Брэд Маршанд высказался о силе первой бригады большинства сборной Канады.

Канадская команда провела тренировку перед началом Турнира четырех наций .

Первую спецбригаду большинства составили Сидни Кросби , Нэтан Маккиннон , Коннор Макдэвид , Сэм Райнхарт и Кэйл Макар.

Нападающий канадской сборной Брэд Маршанд ответил, как можно остановить эту бригаду.

«Я бы, наверное, поставил трех голкиперов в ворота и просто позволил им делать свою работу. Мы шутили по этому поводу. Но это пять лучших хоккеистов для игры в большинстве.

Мне интересно находиться на льду и смотреть за тем, как они делают свое дело. Это нечто особенное», – сказал Маршанд.