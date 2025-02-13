Защитник Канады и «Вегаса» Теодор выбыл до конца Турнира четырех наций из-за травмы
Ши Теодор выбыл до конца Турнира четырех наций из-за травмы.
Защитник сборной Канады и «Вегаса» получил повреждение верхней части тела в матче против Швеции (4:3 ОТ). Он провел на льду всего 6 минут 59 секунд.
Защитник покинул площадку во втором периоде после силового приема нападающего сборной Швеции Адриана Кемпе у борта.
Тренер сборной Канады Джон Купер сообщил, что Теодор больше не сможет сыграть на турнире, который завершится 20 февраля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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