Защитник Канады и «Вегаса» Теодор выбыл до конца Турнира четырех наций из-за травмы

Ши Теодор выбыл до конца Турнира четырех наций из-за травмы.

Защитник сборной Канады и «Вегаса » получил повреждение верхней части тела в матче против Швеции (4:3 ОТ). Он провел на льду всего 6 минут 59 секунд.

Защитник покинул площадку во втором периоде после силового приема нападающего сборной Швеции Адриана Кемпе у борта.

Тренер сборной Канады Джон Купер сообщил, что Теодор больше не сможет сыграть на турнире, который завершится 20 февраля.