Кросби, Макдэвид, Маккиннон, Райнхарт и Макар – первая спецбригада большинства Канады на тренировке перед Турниром четырех наций
Сидни Кросби и Коннор Макдэвид вошли в первую бригаду большинства Канады.
Канадская команда во главе с тренером Джоном Купером проводит первую тренировку перед началом Турнира четырех наций.
Первая спецбригада большинства:
Сидни Кросби, Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Сэм Райнхарт и Кэйл Макар.
Вторая спецбригада большинства:
Митч Марнер, Брэйден Пойнт, Марк Стоун, Джон Моррисси, Ши Теодор.
Райнхарт – Макдэвид – Марнер и Стоун – Кросби – Маккиннон – топ-6 Канады на тренировке перед Турниром четырех наций
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Эллиотта Фридмана
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