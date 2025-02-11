Макар – 1-й в рейтинге дебютантов турниров «лучшие против лучших», Рантанен – 2-й, Хьюз – 3-й, Нюландер – 6-й, Марнер – 10-й (The Score)

Кэйл Макар – лучший дебютант Турнира четырех наций по мнению The Score.

The Score опубликовал рейтинг из десяти хоккеистов, для которых предстоящий турнир станет дебютным в формате «лучшие против лучших».

Рейтинг выглядит следующим образом:

10. Митч Марнер (Канада);

9. Брэйден Пойнт (Канада);

8. Сэм Райнхарт (Канада);

7. Зак Веренски (США);

6. Вильям Нюландер (Швеция );

5. Кайл Коннор (США);

4. Мэттью Ткачак (США);

3. Джек Хьюз (США);

2. Микко Рантанен (Финляндия);

1. Кэйл Макар (Канада ).

Турнир, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии.