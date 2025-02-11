Макар – 1-й в рейтинге дебютантов турниров «лучшие против лучших», Рантанен – 2-й, Хьюз – 3-й, Нюландер – 6-й, Марнер – 10-й (The Score)
Кэйл Макар – лучший дебютант Турнира четырех наций по мнению The Score.
The Score опубликовал рейтинг из десяти хоккеистов, для которых предстоящий турнир станет дебютным в формате «лучшие против лучших».
Рейтинг выглядит следующим образом:
10. Митч Марнер (Канада);
9. Брэйден Пойнт (Канада);
8. Сэм Райнхарт (Канада);
7. Зак Веренски (США);
6. Вильям Нюландер (Швеция);
5. Кайл Коннор (США);
4. Мэттью Ткачак (США);
3. Джек Хьюз (США);
2. Микко Рантанен (Финляндия);
1. Кэйл Макар (Канада).
Турнир, в котором сыграют хоккеисты НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Канады, США, Швеции и Финляндии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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