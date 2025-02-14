Агент Глотова об НХЛ: «Если будет вариант просто попробовать себя и сыграть в лотерею, это не будет рассматриваться»
– Переговоры с «Трактором» были не быстрыми, но и не долгими. Глотов выходил на рынок свободных агентов, и к нему был интерес от клубов еще до дедлайна. Многие команды хотели видеть его в своем составе.
Мы пообщались с Васей, и он решил остаться в «Тракторе». Как говорится, лучшее – враг хорошего. В «Тракторе» все складывается, все получается. Отношение в клубе хорошее, город хоккейный. Совокупность этих моментов сыграла в пользу «Трактора».
– В клубе сообщили, что контракт подписан по схеме 1+1. То есть Глотов может уехать за океан после окончания следующего сезона?
– Такие договоренности с «Трактором» есть. Но надо учитывать, будет ли конкретный интерес со стороны клуба НХЛ, который будет видеть его в составе.
Если будет желание менеджмента и тренера, то Василий обдумает предложение. Если будет вариант просто съездить попробовать себя и сыграть в лотерею, то это не будет рассматриваться, – сказал агент Александр Черных.
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