Агент Глотова об НХЛ: «Если будет вариант просто попробовать себя и сыграть в лотерею, это не будет рассматриваться»

Агент Василия Глотова высказался о новом контракте игрока с «Трактором».

– Переговоры с «Трактором» были не быстрыми, но и не долгими. Глотов выходил на рынок свободных агентов, и к нему был интерес от клубов еще до дедлайна. Многие команды хотели видеть его в своем составе.

Мы пообщались с Васей, и он решил остаться в «Тракторе». Как говорится, лучшее – враг хорошего. В «Тракторе» все складывается, все получается. Отношение в клубе хорошее, город хоккейный. Совокупность этих моментов сыграла в пользу «Трактора ».

– В клубе сообщили, что контракт подписан по схеме 1+1. То есть Глотов может уехать за океан после окончания следующего сезона?

– Такие договоренности с «Трактором» есть. Но надо учитывать, будет ли конкретный интерес со стороны клуба НХЛ , который будет видеть его в составе.

Если будет желание менеджмента и тренера, то Василий обдумает предложение. Если будет вариант просто съездить попробовать себя и сыграть в лотерею, то это не будет рассматриваться, – сказал агент Александр Черных .