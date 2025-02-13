Глотов и «Трактор» подписали новый контракт по схеме 1+1

Василий Глотов продлил контракт с «Трактором».

Нападающий подписал соглашение по схеме 1+1.

Игрок перешел в «Трактор» из СКА в декабре. Всего на счету Василия Глотова 29 (16+13) очков в 46 матчах сезона.

«С большой радостью хочется сообщить о подписании нового контракта с Василием Глотовым. Это тот форвард, который любую команду делает лучше, трудяга и большой мастер, лидер как на льду, так и пример вне его.

Соглашение подписано по схеме 1+1. Если у нападающего через год не будет устраивающего предложения из-за океана, то оно будет пролонгировано на заранее обговоренных условиях», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .