Зарплата Глотова по новому контракту с «Трактором» – 75 млн рублей плюс 10 млн бонусов за сезон («Чемпионат»)
Василий Глотов может заработать 170 млн рублей в «Тракторе».
Сегодня нападающий подписал новое соглашение с клубом по схеме 1+1.
Как сообщает «Чемпионат», зарплата игрока по новому контракту с «Трактором» составит 75 млн рублей за сезон плюс бонусы 10 млн рублей.
Игрок перешел в «Трактор» из СКА в декабре. Всего на счету Василия Глотова 29 (16+13) очков в 46 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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