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Зарплата Глотова по новому контракту с «Трактором» – 75 млн рублей плюс 10 млн бонусов за сезон («Чемпионат»)

Василий Глотов может заработать 170 млн рублей в «Тракторе».

Сегодня нападающий подписал новое соглашение с клубом по схеме 1+1.

Как сообщает «Чемпионат», зарплата игрока по новому контракту с «Трактором» составит 75 млн рублей за сезон плюс бонусы 10 млн рублей.

Игрок перешел в «Трактор» из СКА в декабре. Всего на счету Василия Глотова 29 (16+13) очков в 46 матчах сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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