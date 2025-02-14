«Салават» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Козлова идет 2-й на Востоке

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Виктора Козлова в пяти последних играх.

На данный момент «Салават Юлаев » занимает второе место в таблице Востока, набрав 73 очка в 54 играх.

В следующем матче, 16 февраля, команда сыграет с «Локомотивом».