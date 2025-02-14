«Салават» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Козлова идет 2-й на Востоке
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертая победа команды тренера Виктора Козлова в пяти последних играх.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает второе место в таблице Востока, набрав 73 очка в 54 играх.
В следующем матче, 16 февраля, команда сыграет с «Локомотивом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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