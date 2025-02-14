«Амур» хочет подписать лучшего бомбардира КХЛ Ливо в межсезонье. Клуб контактировал со стороной форварда «Салавата», но пока получил отказ (Metaratings)

«Амур» хочет подписать Джоша Ливо в межсезонье.

Как сообщает Metaratings, менеджмент хабаровского клуба контактировал со стороной игрока по поводу его дальнейшего трудоустройства, однако пока получил отказ.

Срок действия контракта хоккеиста с «Салаватом Юлаевым » рассчитан до 31 мая.

31-летний форвард является лучшим снайпером и бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ. Он набрал 63 (40+23) очка в 47 матчах.