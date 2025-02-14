«Амур» хочет подписать лучшего бомбардира КХЛ Ливо в межсезонье. Клуб контактировал со стороной форварда «Салавата», но пока получил отказ (Metaratings)
«Амур» хочет подписать Джоша Ливо в межсезонье.
Как сообщает Metaratings, менеджмент хабаровского клуба контактировал со стороной игрока по поводу его дальнейшего трудоустройства, однако пока получил отказ.
Срок действия контракта хоккеиста с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 31 мая.
31-летний форвард является лучшим снайпером и бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ. Он набрал 63 (40+23) очка в 47 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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