Илья Самсонов: «С Шестеркиным подеремся в пятой игре финала Кубка Стэнли, если встретимся. Классно было бы – сначала подрались, потом пива попили»

Илья Самсонов заявил, что хотел бы подраться с Игорем Шестеркиным.

– Когда эмоции захлестывают, ты же не знаешь, как себя поведешь. Мне, считаю, на льду лучше быть отстраненным от всего лишнего. Так сейчас вспоминаю, вроде и мыслей подраться с кем-то даже не было.

Ну, поедешь ты, подерешься, что тогда, другой вратарь выйдет? А он сидит себе спокойно, на чиле. Смысл партнера подставлять.

– Зная взрывной характер Шестеркина, его специально и провоцируют полевые. Словами, тычками. Тебя нет, раз ты на хладнокровии?

– Вроде не особо. Маршанд, Кучеров, может, ткнет. Но с Шестерой (голкипером «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным – Спортс’‘), если в финале встретимся, думаю, в игре пятой точно подеремся.

Классно было бы: сначала подрались – потом пива попили, – сказал вратарь «Вегаса » Илья Самсонов .

Илья Самсонов о болельщиках: «Раздражает, когда 5-летняя девочка тычет средние пальцы. Мне пофигу, но следует проявлять больше уважения»