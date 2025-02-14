Алтыбармакян о Губерниеве на Матче звезд: «Он высосал меня энергетически, голова чуть не задымилась. Думал, что могу так, но есть профессионалы с большой буквы»
Форвард «Лады» принял участие в Матче звезд КХЛ в качестве журналиста.
– Как поступило предложение поработать корреспондентом на Матче звезд?
– Из КХЛ позвонили и настойчиво попросили. Сказали, что все будет нормально, будем помогать чем можем. Потребовался человек, который может поговорить с ребятами, мы ведь коллеги. Был расчет на то, что они будут более открыты со мной и получится интересный материал для болельщиков.
В принципе, таких возможностей немного, поэтому решил попробовать. Еще хотел развеяться, на льду сегодня чувствовал себя хорошо.
– Вы много сидели и общались с Дмитрием Губерниевым, часть разговора даже попала в выпуск. Что он вам посоветовал, помимо того, что надо брать деньги за работу?
– Там столько всего было, что уже и не помню. У меня голова чуть не задымилась от него. Думал, что я могу так, но есть профессионалы с большой буквы. Высосал он меня энергетически, – сказал Андрей Алтыбармакян.
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