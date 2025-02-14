Алтыбармакян о Губерниеве на Матче звезд: «Он высосал меня энергетически, голова чуть не задымилась. Думал, что могу так, но есть профессионалы с большой буквы»

Андрей Алтыбармакян рассказал об опыте работы с Дмитрием Губерниевым.

Форвард «Лады » принял участие в Матче звезд КХЛ в качестве журналиста.

– Как поступило предложение поработать корреспондентом на Матче звезд?

– Из КХЛ позвонили и настойчиво попросили. Сказали, что все будет нормально, будем помогать чем можем. Потребовался человек, который может поговорить с ребятами, мы ведь коллеги. Был расчет на то, что они будут более открыты со мной и получится интересный материал для болельщиков.

В принципе, таких возможностей немного, поэтому решил попробовать. Еще хотел развеяться, на льду сегодня чувствовал себя хорошо.

– Вы много сидели и общались с Дмитрием Губерниевым, часть разговора даже попала в выпуск. Что он вам посоветовал, помимо того, что надо брать деньги за работу?

– Там столько всего было, что уже и не помню. У меня голова чуть не задымилась от него. Думал, что я могу так, но есть профессионалы с большой буквы. Высосал он меня энергетически, – сказал Андрей Алтыбармакян .

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