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Дмитрий Губерниев: «Мы с Дегтяревым будем всячески помогать друг другу в медийном пространстве и за его пределами»

Губерниев заявил, что они с Дегтяревым будут помогать друг другу в медиа.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР), вручил журналисту и комментатору Дмитрию Губерниеву удостоверение советника министра спорта.

– С Дегтяревым я разговаривал более полутора часов, у нас было полное взаимопонимание. Всячески поддерживаю блестящие инициативы министра, руководителя ОКР по развитию детско‑юношеского спорта, по возвращению наших спортсменов на международную арену. Мне очень нравится фундаментальный подход Дегтярева ко многим вопросам. Обсудили вопросы лыжного спорта, биатлона.

Мы всячески будем помогать друг другу в медийном пространстве и за его пределами. Главное, чтобы наш спорт развивался и мы были по‑настоящему спортивной страной. Наша задача вернуться и быть готовыми к этому возвращению в любой момент – все для этого делает министерство, спортсмены тоже молодцы, не теряют мотивацию. Была великолепная идея поощрить спортсменов, тренеров под перед Новым годом – это мощнейшее внимание.

Мы договорились о том, что после моего возвращения из Минска Михаил Дегтярев придет в программу «Громко!» на «Матч ТВ», где мы подведем предварительные итоги.

– Как часто вы будете видеться с Михаилом Дегтяревым для обсуждения разных вопросов?

– Мы на связи каждый день. У него есть мой номер телефона, а у меня его. Мы подписаны друг на друга и в этом плане совершенно необязательно встречаться каждый день. У нас прекрасные дружеские, рабочие отношения, – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
Министерство спорта России
ОКР
logoМихаил Дегтярев
logoДмитрий Губерниев
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