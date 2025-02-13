Дмитрий Губерниев: «Не удивлюсь, если мы будем отстранены еще лет на 10. И точно так же не удивлюсь, если в течение 10 дней наших спортсменов вернут на соревнования»

Губерниев оценил влияние переговоров Путина и Трампа на российский спорт.

Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

– Стоит ли ожидать снятия санкций с российского спорта в ближайшее время после разговора [Владимира] Путина с [Дональдом] Трампом?

– После последних событий время побежало очень сильно, поэтому я не удивлюсь ничему. Не удивлюсь, если мы будем отстранены еще лет на 10. И точно так же не удивлюсь, если в течение ближайших десяти дней наших спортсменов вернут на международные соревнования, – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

С 12 по 23 февраля в Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону. Российские спортсмены с 2022 года отстранены от международных турниров.

– По мере сил я слежу за чемпионатом мира по биатлону, но не очень пристально. Главный старт для нас сейчас – Гонка сильнейших в Раубичах, масса эфиров в субботу и воскресенье.

– Как могли бы лидеры сборной России выглядеть сейчас на чемпионате мира?

– Вообще бесполезно говорить об этом. Ясно одно, что во многим компонентах мы уступаем иностранным биатлонистам, – отметил Губерниев.