Дмитрий Губерниев: «Не удивлюсь, если мы будем отстранены еще лет на 10. И точно так же не удивлюсь, если в течение 10 дней наших спортсменов вернут на соревнования»
Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.
– Стоит ли ожидать снятия санкций с российского спорта в ближайшее время после разговора [Владимира] Путина с [Дональдом] Трампом?
– После последних событий время побежало очень сильно, поэтому я не удивлюсь ничему. Не удивлюсь, если мы будем отстранены еще лет на 10. И точно так же не удивлюсь, если в течение ближайших десяти дней наших спортсменов вернут на международные соревнования, – сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
С 12 по 23 февраля в Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону. Российские спортсмены с 2022 года отстранены от международных турниров.
– По мере сил я слежу за чемпионатом мира по биатлону, но не очень пристально. Главный старт для нас сейчас – Гонка сильнейших в Раубичах, масса эфиров в субботу и воскресенье.
– Как могли бы лидеры сборной России выглядеть сейчас на чемпионате мира?
– Вообще бесполезно говорить об этом. Ясно одно, что во многим компонентах мы уступаем иностранным биатлонистам, – отметил Губерниев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий