Жамнов об 1:4 с «Динамо»: «Спартак» больше смотрел, как соперник играет, чем сам играл. Они хотели выиграть, мы – нет»
Алексей Жамнов оценил поражение «Спартака» от московского «Динамо» (1:4).
— Мы больше смотрели, как соперник играет, чем сами играли. Здорово сыграл наш вратарь, но с такой игрой шансов на победу не было.
— Можно ли назвать закономерностью проигрыши после пауз?
— Наша задача разобраться в этой проблеме. Но с нашим настроем шансов не было.
— После поражения 0:5 в прошлом матче настраивали команду дополнительно?
— Такой результат — пощечина для команды. Надеялись на хороший настрой. Но соперник хотел выиграть, а мы – нет.
— Специально решили выпустить Миронова капитаном против бывшей команды?
— Это общее решение, — сказал тренер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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