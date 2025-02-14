Жамнов об 1:4 с «Динамо»: «Спартак» больше смотрел, как соперник играет, чем сам играл. Они хотели выиграть, мы – нет»

Алексей Жамнов оценил поражение «Спартака» от московского «Динамо» (1:4).

— Мы больше смотрели, как соперник играет, чем сами играли. Здорово сыграл наш вратарь, но с такой игрой шансов на победу не было.

— Можно ли назвать закономерностью проигрыши после пауз?

— Наша задача разобраться в этой проблеме. Но с нашим настроем шансов не было.

— После поражения 0:5 в прошлом матче настраивали команду дополнительно?

— Такой результат — пощечина для команды. Надеялись на хороший настрой. Но соперник хотел выиграть, а мы – нет.

— Специально решили выпустить Миронова капитаном против бывшей команды?

— Это общее решение, — сказал тренер «Спартака».