«Динамо» выиграло 3 матча подряд, команда Кудашова – 2-я на Западе. У «Спартака» 4 поражения в 5 последних играх и 6-е место

«Динамо» одержало 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Спартак» со счетом 4:1 в домашнем матче.

Таким образом, «Динамо » набрало 72 очка в 54 матчах и занимает 2-е место в таблице Западной конференции.

«Спартак » проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Алексея Жамнова идет 6-й на Западе с 68 баллами после 53 игр.