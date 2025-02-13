«Динамо» выиграло 3 матча подряд, команда Кудашова – 2-я на Западе. У «Спартака» 4 поражения в 5 последних играх и 6-е место
«Динамо» одержало 3 подряд победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла «Спартак» со счетом 4:1 в домашнем матче.
Таким образом, «Динамо» набрало 72 очка в 54 матчах и занимает 2-е место в таблице Западной конференции.
«Спартак» проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда тренера Алексея Жамнова идет 6-й на Западе с 68 баллами после 53 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем