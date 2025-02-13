Тамбиев о 4:3 с «Автомобилистом»: «Такие победы вселяют силу и уверенность. Должен быть стержень и дух, у «Адмирала» это присутствует»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Автомобилистом».

Клуб из Владивостока одержал победу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3 ОТ.

– Интересный для болельщиков матч, сложный для нас. Мне понравилась реакция команды после тайм‑аута: начали работать, трудиться, играть. Это, наверное, нам в овертайме и вернулось. Такие победы вселяют в команду силу и уверенность.

– Можно сказать, что такие игры формируют характер?

– Конечно, победы с такими командами дорогого стоят. Одного характера мало, нужно иметь твердую психологию, понимать, что ты делаешь, и правильно реагировать на эти вещи.

Должен быть стержень и дух команды, у этой команды такой стержень присутствует, – сказал Тамбиев .

«Адмирал» победил «Автомобилист», забив за 6 секунд до конца овертайма. Отличился Шэн в большинстве