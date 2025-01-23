Тамбиев о 3:2 с «Барысом»: «Адмирал» долго входил в игру, сказался 7-часовой перелет. Наберем очки, чтобы попасть в плей‑офф, надеюсь, а с какого места – без разницы»
Клуб из Владивостока одержал победу (3:2 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Адмирал» набрал 50 очков в 48 играх и идет 7-м на Востоке.
– Сложный матч, не самая лучшая наша игра. Сказался семичасовой перелет, ребята в первом периоде долго входили в игру, во втором уже были другие скорости, больше отборов, бросков, угроз сопернику.
Пропустили необязательный второй гол, молодцы, что при игре «6 на 5» забили, перевели игру в овертайм и взяли дополнительное очко. Для нас здорово набрать 2 очка.
– Есть шансы забраться выше седьмого места или важно попасть в плей‑офф даже с восьмого?
– Отталкиваюсь от качества игры. У нас не так много осталось игр на выезде, больше домашних. Надеюсь, наберем нужные очки, чтобы попасть в плей‑офф, а с какого места – без разницы, – сказал Тамбиев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий