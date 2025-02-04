Тамбиев о 4:3 с «Барысом»: «Игра забывается, а результат остается. Выиграли, заработали два очка, двигаемся дальше»
Леонид Тамбиев высказался после матча против «Барыса» (4:3 ОТ).
– Игра забывается, а результат остается. Выиграли матч, заработали два очка, двигаемся дальше.
– «Адмиралу» не хватило психологии или физики? Почему упустили преимущество?
– Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Мне сложно прокомментировать игру. Давайте вы прокомментируйте. Ребятам не хватало эмоций, может был недонастрой.
– Это был последний матч «Адмирала» в альтернативной форме. Как оцените это нововведение?
– Красивая картинка, красивые майки. Болельщики сейчас будут покупать эти майки. Это здорово, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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