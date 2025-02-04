Тамбиев о 4:3 с «Барысом»: «Игра забывается, а результат остается. Выиграли, заработали два очка, двигаемся дальше»

Леонид Тамбиев высказался после матча против «Барыса» (4:3 ОТ).

– Игра забывается, а результат остается. Выиграли матч, заработали два очка, двигаемся дальше.

– «Адмиралу» не хватило психологии или физики? Почему упустили преимущество?

– Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Мне сложно прокомментировать игру. Давайте вы прокомментируйте. Ребятам не хватало эмоций, может был недонастрой.

– Это был последний матч «Адмирала» в альтернативной форме. Как оцените это нововведение?

– Красивая картинка, красивые майки. Болельщики сейчас будут покупать эти майки. Это здорово, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.