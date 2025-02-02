Тамбиев о 3:4 с «Сибирью»: «Непростой матч, неприятный соперник. Когда игры через день, тратится много сил – «Адмирал» налетал часов, как ни одна другая команда»

Леонид Тамбиев высказался о поражении «Адмирала» от «Сибири».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил во Владивостоке и завершился победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

– Непростой матч, неприятный соперник. Сложно нам даются эти игры с ними. Опять вроде много бросков нанесли, моменты были, но весь матч что‑то отыгрывались. Бросок‑гол… Как‑то не в нашу пользу все складывалось.

Ребята молодцы, что нашли в себе силы сравнять счет. Спасли одно очко, но мне немножко не понравился овертайм. Как‑то вяло его провели, инициативу зачем‑то отдали, ни одного броска не нанесли. Вследствие этого и проиграли. Готовимся к следующему матчу.

– За счет чего хотели сегодня преодолевать оборону «Сибири»?

– Больше даже не центральной и средней зонам уделяли внимание. А чтобы не наступать на те же грабли, когда проиграли 0:1, а два периода играли в зоне одной, но не смогли доставить ничего. Сегодня это было. Но этого хватило лишь на первый период. Во втором периоде уже более равная игра была, мало бросали.

Сбились в третьем периоде на более индивидуальную игру. Подправили это и начали играть в пас, в глубину. Но «Сибирь » – обученная и опытная команда. Пользуется ошибками и недоработками соперника. Ловит соперника на этих моментах.

– Эта и следующие домашние серии определяющие для судьбы «Адмирала» в плане его места в таблице. В тренировочном процессе что‑то поменяется? Все‑таки не нужно никуда лететь.

– Отталкиваемся от соперника, состояния команды, графика игр. Наверное, будем дозированно подводить команду к матчам. Все‑таки когда игры через день, сил тратится много. Конец сезона. Многое накапливается. Нужно аккуратно все сделать.

Лучше даже недотренироваться, чем перетренироваться. Это большая головная боль. Все же налетали такое количество часов, как ни одна другая команда. На это тоже обращаем внимание, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .