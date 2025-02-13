Ротенберг поздравил Тарасову с 78-летием: «Человек с мощным характером и огромной мудростью. Ее трудолюбие и самоотдача помогли вывести Россию в лидеры мирового фигурного катания»

Роман Ротенберг поздравил Татьяну Тарасову с 78-летием.

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет.

«С огромным уважением поздравляю Татьяну Анатольевну Тарасову с днем рождения! Она человек с мощным характером и огромной мудростью, без сомнения входит в число величайших тренеров в истории фигурного катания.

Всем нам есть чему поучиться у Татьяны Анатольевны – в работе и в жизни. Ее любовь к родному виду спорта, ее трудолюбие и самоотдача помогли вывести нашу страну в лидеры мирового фигурного катания, вдохновить и раскрыть десятки спортсменов, довести их до уровня чемпионов мира и Олимпийских игр. Миллионы россиян по-настоящему любят фигурное катание в том числе благодаря труду Тарасовой.

Достойнейшая дочь своего отца, великого хоккейного тренера. На Анатолия Владимировича до сих пор ориентируются в нашем виде спорта. Не сомневаюсь, что Татьяна Анатольевна тоже задала тренды, которые в фигурном катании будут актуальны еще долгое время.

Дорогая Татьяна Анатольевна, спасибо за ваш труд, за то, что делаете мир спорта ярче. Желаю, чтобы фигурное катание продолжало приносить вам положительные эмоции и приятные встречи. Пусть ваша честность и бодрость духа радуют нас еще долгие годы.

Огромного вам заслуженного счастья и крепкого здоровья. С днем рождения!» – написал главный тренер СКА , первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг .