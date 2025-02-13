Карпухин о штрафах в СКА: «Дело даже не в деньгах, когда эмоции захлестывают и ты удаляешься, становится перед пацанами неудобно. Надо играть с холодной головой»

Илья Карпухин рассказал о требованиях Романа Ротенберга к игрокам СКА.

– Роман Ротенберг заявил, что ввел штрафы за удаления, как это повлияло на игроков, успеваете об этом задумываться во время матча?

– Штрафы – это все‑таки внутренняя кухня, и раскрывать ее считаю не совсем правильным. Пусть лучше это останется внутри команды.

А вообще, важно подходить к матчам с холодной головой, чтобы эмоции не захлестывали. Тут дело даже не в деньгах, когда эмоции захлестывают и ты удаляешься, становится перед пацанами неудобно, что подставляешь команду. Поэтому надо играть с холодной головой.

– Назовите главные требования Ротенберга к хоккеистам СКА.

– Не быть равнодушным, биться друг за друга и играть на команду, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.