Карпухин о штрафах в СКА: «Дело даже не в деньгах, когда эмоции захлестывают и ты удаляешься, становится перед пацанами неудобно. Надо играть с холодной головой»
Илья Карпухин рассказал о требованиях Романа Ротенберга к игрокам СКА.
– Роман Ротенберг заявил, что ввел штрафы за удаления, как это повлияло на игроков, успеваете об этом задумываться во время матча?
– Штрафы – это все‑таки внутренняя кухня, и раскрывать ее считаю не совсем правильным. Пусть лучше это останется внутри команды.
А вообще, важно подходить к матчам с холодной головой, чтобы эмоции не захлестывали. Тут дело даже не в деньгах, когда эмоции захлестывают и ты удаляешься, становится перед пацанами неудобно, что подставляешь команду. Поэтому надо играть с холодной головой.
– Назовите главные требования Ротенберга к хоккеистам СКА.
– Не быть равнодушным, биться друг за друга и играть на команду, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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