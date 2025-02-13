Фальковский о Ротенберге: «Он очень большой фанат хоккея. В плане организации СКА держит высокую планку»

Степан Фальковский высказался о переходе из СКА в «Ак Барс».

– Причина твоего ухода из СКА какая?

– У меня был еще год соглашения, так что никаких подводных камней в этом плане точно не было. В обойме СКА много игроков, но не скажу, что я проиграл кому-то конкуренцию. Хотя тренерский штаб может считать иначе.

Подытожу – никто из нас не ожидал, что так все произойдет. Надеюсь, что этот обмен пошел на пользу обеим командам.

– Роман Ротенберг максимально погружен в хоккей, горит своим делом. Какие у тебя остались впечатления от работы с ним?

– Благодарен Роману Борисовичу и руководству СКА за три с половиной года карьеры там. Он очень большой фанат хоккея, всегда в бытовых вопросах поддержит ребят. В плане организации клуб держит высокую планку, – сказал защитник «Ак Барса » Степан Фальковский .