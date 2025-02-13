Фальковский о Ротенберге: «Он очень большой фанат хоккея. В плане организации СКА держит высокую планку»
Степан Фальковский высказался о переходе из СКА в «Ак Барс».
– Причина твоего ухода из СКА какая?
– У меня был еще год соглашения, так что никаких подводных камней в этом плане точно не было. В обойме СКА много игроков, но не скажу, что я проиграл кому-то конкуренцию. Хотя тренерский штаб может считать иначе.
Подытожу – никто из нас не ожидал, что так все произойдет. Надеюсь, что этот обмен пошел на пользу обеим командам.
– Роман Ротенберг максимально погружен в хоккей, горит своим делом. Какие у тебя остались впечатления от работы с ним?
– Благодарен Роману Борисовичу и руководству СКА за три с половиной года карьеры там. Он очень большой фанат хоккея, всегда в бытовых вопросах поддержит ребят. В плане организации клуб держит высокую планку, – сказал защитник «Ак Барса» Степан Фальковский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем