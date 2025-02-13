Канада с Кросби в составе выиграла 26 матчей подряд. Он набрал 10+19 на этом отрезке
Канада с Сидни Кросби в составе выиграла 26-й матч подряд.
Сегодня сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ).
Нападающий Сидни Кросби отметился 3 передачами в этой игре.
В 26 последних матчах в составе сборной Канады Кросби набрал 29 (10+19) баллов (1,12 очка за игру в среднем).
Канада не проигрывает на международных турнирах с Кросби в составе с 21 февраля 2010 года. Тогда сборная проиграла США (3:5) в матче предварительного раунда Олимпиады-2010.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet Stats
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