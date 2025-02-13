Кросби о матче со Швецией: «Это был отличный хоккей. Невероятное мастерство и талант. Благодарен за то, что нахожусь в таком положении, играю с этой командой»

Сидни Кросби высказался после матча против Швеции.

Сегодня сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций . Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ). Кросби отметился 3 передачами в этой игре.

Болельщики на арене Bell Centre в Монреале скандировали фамилию Кросби, когда он вышел на лед в овертайме. Митч Марнер забил победный гол с передачи форварда.

«Сегодняшний вечер был особенным. Это была просто невероятная игра, невероятное мастерство и талант. Это был отличный хоккей.

Я просто благодарен за то, что нахожусь в таком положении, играю в таких важных матчах с этой командой, перед такой публикой.

Это особое место, и получить такие овации... Ты мечтаешь играть в таких играх. Я ценю это», – сказал нападающий сборной Канады Сидни Кросби.