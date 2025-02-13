Кросби о матче со Швецией: «Это был отличный хоккей. Невероятное мастерство и талант. Благодарен за то, что нахожусь в таком положении, играю с этой командой»
Сидни Кросби высказался после матча против Швеции.
Сегодня сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ). Кросби отметился 3 передачами в этой игре.
Болельщики на арене Bell Centre в Монреале скандировали фамилию Кросби, когда он вышел на лед в овертайме. Митч Марнер забил победный гол с передачи форварда.
«Сегодняшний вечер был особенным. Это была просто невероятная игра, невероятное мастерство и талант. Это был отличный хоккей.
Я просто благодарен за то, что нахожусь в таком положении, играю в таких важных матчах с этой командой, перед такой публикой.
Это особое место, и получить такие овации... Ты мечтаешь играть в таких играх. Я ценю это», – сказал нападающий сборной Канады Сидни Кросби.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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