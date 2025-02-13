Марнер об игре Кросби против Швеции: «Это безумие – наблюдать за ним, быть с ним в команде. Он лучший хоккеист в мире»
Митч Марнер поделился мнением об игре Сидни Кросби против Швеции.
Сегодня сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ).
Марнер забил победный гол с передачи Кросби. Всего форвард «Питтсбурга» и сборной Канады сделал 3 ассиста в этой игре.
«Безумие. Это безумие – просто наблюдать за ним, быть с ним в команде, просто видеть его трудовую этику, все, что он делает. Это безумие, гол Стоуна, то, что он сделал в том эпизоде, было невероятно. Вот почему он лучший игрок в мире.
Если сказать 10-летнему Митчу, что он забил гол в овертайме с передачи Сидни Кросби, парня, на которого он равнялся с первого дня, да, это просто невероятно.
Я уверен, что моя семья будет в восторге от этого», – сказал нападающий сборной Канады Митч Марнер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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