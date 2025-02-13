Марнер об игре Кросби против Швеции: «Это безумие – наблюдать за ним, быть с ним в команде. Он лучший хоккеист в мире»

Митч Марнер поделился мнением об игре Сидни Кросби против Швеции.

Сегодня сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ).

Марнер забил победный гол с передачи Кросби. Всего форвард «Питтсбурга » и сборной Канады сделал 3 ассиста в этой игре.

«Безумие. Это безумие – просто наблюдать за ним, быть с ним в команде, просто видеть его трудовую этику, все, что он делает. Это безумие, гол Стоуна , то, что он сделал в том эпизоде, было невероятно. Вот почему он лучший игрок в мире.

Если сказать 10-летнему Митчу, что он забил гол в овертайме с передачи Сидни Кросби , парня, на которого он равнялся с первого дня, да, это просто невероятно.

Я уверен, что моя семья будет в восторге от этого», – сказал нападающий сборной Канады Митч Марнер.