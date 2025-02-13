Купер о Кросби: «Он войдет в историю как величайший игрок, когда-либо носивший джерси Канады»

Джон Купер поделился мнением о Сидни Кросби.

Сегодня сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций . Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ). Нападающий Сидни Кросби отметился 3 передачами в этой игре.

«Он войдет в историю как величайший игрок, когда-либо носивший джерси Канады», – сказал тренер сборной Канады Джон Купер.

Кросби сделал 3 передачи в матче со Швецией. Он 2-й игрок в истории, набравший 3 очка на международном турнире НХЛ в возрасте 37+ лет