Сопин подал заявление об уходе с поста спортдиректора «Динамо» («СЭ»)

Алексей Сопин подал заявление об уходе из «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс », спортивный директор московского «Динамо» подал заявление об уходе из клуба по собственному желанию.

Алексей Сопин занимает этот пост с апреля 2023 года.

На данный момент «Динамо » идет на 2-м месте в таблице Запада.