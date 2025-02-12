Сопин подал заявление об уходе с поста спортдиректора «Динамо» («СЭ»)
Алексей Сопин подал заявление об уходе из «Динамо».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортивный директор московского «Динамо» подал заявление об уходе из клуба по собственному желанию.
Алексей Сопин занимает этот пост с апреля 2023 года.
На данный момент «Динамо» идет на 2-м месте в таблице Запада.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем