Сопин покидает «Динамо» из-за вмешательства посторонних лиц в его работу. Наиболее активное влияние оказал Сафронов («СЭ»)

Алексей Сопин покидает «Динамо» из-за вмешательства посторонних лиц в его работу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортивный директор «Динамо» принял решение написать заявление об увольнении из-за регулярного вмешательства в свою деятельность посторонних лиц.

По информации нескольких источников, наиболее активное влияние на увольнение Сопина оказал директор школы «Динамо» Андрей Сафронов , ранее занимавший пост генменеджера клуба.

Алексей Сопин занимает пост спортдиректора команды с апреля 2023 года.

На данный момент «Динамо » идет на 2-м месте в таблице Запада.