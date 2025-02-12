Сопин покидает «Динамо» из-за вмешательства посторонних лиц в его работу. Наиболее активное влияние оказал Сафронов («СЭ»)
Алексей Сопин покидает «Динамо» из-за вмешательства посторонних лиц в его работу.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортивный директор «Динамо» принял решение написать заявление об увольнении из-за регулярного вмешательства в свою деятельность посторонних лиц.
По информации нескольких источников, наиболее активное влияние на увольнение Сопина оказал директор школы «Динамо» Андрей Сафронов, ранее занимавший пост генменеджера клуба.
Алексей Сопин занимает пост спортдиректора команды с апреля 2023 года.
На данный момент «Динамо» идет на 2-м месте в таблице Запада.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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