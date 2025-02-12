Сопин об уходе из «Динамо»: «Я принял сложное решение. Покидать родной клуб непросто, но пора провести время с семьей, отдохнуть, разгрузить голову»

Алексей Сопин рассказал об уходе из московского «Динамо».

Ранее сообщалось , что 37-летний менеджер подал заявление об уходе с поста спортивного директора «Динамо». Утверждалось , что Сопин покидает клуб из-за вмешательства посторонних лиц в его работу, наиболее активное влияние оказал директор школы «Динамо» Андрей Сафронов. Сопин занимал свой пост с апреля 2023 года.

«Я принял сложное решение для себя и своей семьи. Покидать родной клуб после продолжительного времени работы всегда непросто.

В «Динамо» я начал карьеру как игрока, так и функционера. Я благодарен руководству за возможность проявить себя, благодарен тренерскому штабу – я многому у них научился.

Но, настало время провести время с семьей, немного отдохнуть и разгрузить голову. Не хотел тянуть, так как «Динамо» должно иметь время, чтобы вести трансферную политику к новому сезону. Желаю удачи клубу и завоевания Кубка!», – сказал Сопин.

«Руководство клуба приняло заявление об уходе по собственному желанию. Алексей Николаевич является воспитанником «Динамо», и за эти годы он сильно вырос в новой для себя роли, стал отменным специалистом и настоящим профессионалом.

У нас нет и не было никаких претензий к Алексею Николаевичу, весь спортивный блок отлично справлялся со своей работой. Прямо скажу, данное решение стало для нас неожиданным, поэтому пока кандидатов на эту должность у нас нет. Желаем Алексею Сопину удачи в будущем», – заявил президент «Динамо » Виктор Воронин.