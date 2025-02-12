Школе «Сибири» присвоили имя Андрея Тарасенко
Новосибирской школе хоккея присвоили имя Андрея Тарасенко.
11 февраля «Сибирь» посвятила матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:1) памяти Андрея Тарасенко. Тренер «Сибири» и отец Владимира Тарасенко умер в июле 2024 года.
«На предматчевой церемонии губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников объявил, что школа «Сибири» будет носить имя Андрея Владимировича Тарасенко!
В символическом вбрасывании также участвовали мама Андрея Владимировича Валентина Дмитриевна и жена Юлия», – сказано на сайте «Сибири».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Сибири»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем