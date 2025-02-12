Школе «Сибири» присвоили имя Андрея Тарасенко

Новосибирской школе хоккея присвоили имя Андрея Тарасенко.

11 февраля «Сибирь » посвятила матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:1) памяти Андрея Тарасенко . Тренер «Сибири» и отец Владимира Тарасенко умер в июле 2024 года.

«На предматчевой церемонии губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников объявил, что школа «Сибири» будет носить имя Андрея Владимировича Тарасенко!

В символическом вбрасывании также участвовали мама Андрея Владимировича Валентина Дмитриевна и жена Юлия», – сказано на сайте «Сибири».