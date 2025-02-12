Тарасенко – болельщикам «Сибири»: «Спасибо, что посетили матч памяти моего папы. Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Надеюсь, память о нем будет жива вечно»

Владимир Тарасенко поблагодарил болельщиков «Сибири» за поддержку.

Новосибирский клуб посвятил матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады » (4:1) памяти Андрея Тарасенко . Тренер «Сибири » и отец Владимира Тарасенко умер в июле 2024 года.

«Уважаемые болельщики хоккейного клуба «Сибирь», огромное спасибо вам за поддержку нашей семьи и за то, что вы посетили матч памяти моего папы.

Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Также он внес огромный вклад в развитие хоккейного клуб «Сибирь».

И я очень надеюсь, что память о нем будет жива вечно», – сказал нападающий «Детройта » Владимир Тарасенко в видеообращении перед матчем.