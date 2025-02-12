  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тарасенко – болельщикам «Сибири»: «Спасибо, что посетили матч памяти моего папы. Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Надеюсь, память о нем будет жива вечно»
1

Тарасенко – болельщикам «Сибири»: «Спасибо, что посетили матч памяти моего папы. Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Надеюсь, память о нем будет жива вечно»

Владимир Тарасенко поблагодарил болельщиков «Сибири» за поддержку.

Новосибирский клуб посвятил матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:1) памяти Андрея Тарасенко. Тренер «Сибири» и отец Владимира Тарасенко умер в июле 2024 года.

«Уважаемые болельщики хоккейного клуба «Сибирь», огромное спасибо вам за поддержку нашей семьи и за то, что вы посетили матч памяти моего папы.

Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Также он внес огромный вклад в развитие хоккейного клуб «Сибирь».

И я очень надеюсь, что память о нем будет жива вечно», – сказал нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко в видеообращении перед матчем.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoВладимир Тарасенко
logoКХЛ
logoНХЛ
logoСибирь
болельщики
logoДетройт
logoАндрей Тарасенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фридман о возможном обмене Тарасенко: «Слышал, что вокруг него были разговоры. У него были трудности с тем, чтобы вписаться в «Детройт»
99 февраля, 12:19
Кучеров – лучший в истории «Тампы» по передачам! Выбил 0+3 и приговорил «Детройт»
299 февраля, 11:45
Тарасенко – 12-й россиянин в истории НХЛ с 300+ шайбами в регулярках. У Панарина – 288
159 февраля, 06:55
Рекомендуем
Главные новости
Щитов про Моррисонна: «Решил Шона научить водку пить, он закусывал, я – нет. Дома мне стало плохо, говорю жене: «Береги детей! Я умираю». Мы выпили 40 шотов»
16 минут назад
КХЛ. «Трактор» против «Металлурга», «Локомотив» в гостях у минского «Динамо»
2719 минут назадLive
Сергей Самсонов о Турнире четырех наций: «Россия боролась бы за первое место. От неучастия россиян потеряли все турниры, начиная с ЧМ»
225 минут назад
Турнир четырех наций. Канада против Швеции
838 минут назад
Демидов – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Силаев – 14-й, Юров – 19-й, Симашев – 26-й (The Athletic)
850 минут назад
Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Набоков – 8-й, Егоров – 14-й, Заврагин – 15-й, Мурашов – 16-й, Иванов – 20-й (The Athletic)
10сегодня, 13:55
42-летний Ринне проведет матч в составе «Кемпеле», финский клуб поднимет его джерси под своды арены. Экс-вратарь «Нэшвилла» завершил карьеру в 2021-м
5сегодня, 13:16
Гендиректор «Сибири» о Fan ID в КХЛ: «Такой вопрос не стоит. Культура боления меняется в лучшую сторону»
1сегодня, 12:59
«Амур» объявил о продлении контракта с Гальченюком на 2 года
5сегодня, 12:43
Модано, отец братьев Годро и участники «Чуда на льду» Эрузионе и Маккланахан встретились со сборной США перед Турниром четырех наций
сегодня, 12:26
Ко всем новостям
Последние новости
Разин и судьи поприветствовали друг друга перед матчем «Металлурга» с «Трактором». Тренер ранее критиковал арбитров, которые не поздоровались с ним перед игрой
120 минут назад
Константинова о Ротенберге: «С большим удовольствием смотрю отрывки с его пресс-конференций. Это прикольно»
5сегодня, 13:59
Ташуев о погоне Овечкина за Гретцки: «Интересно следить за гонкой планетарного масштаба. Событие для России и всех любителей хоккея грандиозное. Дай бог, чтобы Александра никто никогда не обошел»
8сегодня, 12:34
Шарипзянов о том, какое правило из футбола можно добавить в хоккей: «Если после пяти буллитов не забили, можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. На это было бы интересно посмотреть»
3сегодня, 10:58
Макэвой о Годро: «Все знают, что он значил для хоккея США. Он с нами, со сборной. Мы хотим почтить его память»
сегодня, 10:39
Рурк Шартье: «Единственная цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Рассчитываю внести большой вклад в атакующий потенциал команды»
1сегодня, 09:59
Сергеев о прогнозе Овечкина на матч со СКА: «Чуть-чуть он не угадал с счетом. Приятно, что наш человек за нас болеет»
сегодня, 09:53
Щитов о Демидове: «В СКА его здорово раскрыли, потенциал у парня большой. Он играет уже как сложившийся мастер»
2сегодня, 08:59
Максим Рыбин: «У «Питтсбурга» большие проблемы в этом году. На многих матчах присутствует только половина зрителей – это о многом говорит»
2сегодня, 08:14
Каменев сравнил Федорова с Макдэвидом: «Коннор – это взял, всех обвел и забил. Сергей Викторович – скорость, мышление. В хоккейном плане он мыслит на другом уровне»
9сегодня, 07:55
Рекомендуем