Тарасенко – болельщикам «Сибири»: «Спасибо, что посетили матч памяти моего папы. Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Надеюсь, память о нем будет жива вечно»
Владимир Тарасенко поблагодарил болельщиков «Сибири» за поддержку.
Новосибирский клуб посвятил матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:1) памяти Андрея Тарасенко. Тренер «Сибири» и отец Владимира Тарасенко умер в июле 2024 года.
«Уважаемые болельщики хоккейного клуба «Сибирь», огромное спасибо вам за поддержку нашей семьи и за то, что вы посетили матч памяти моего папы.
Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Также он внес огромный вклад в развитие хоккейного клуб «Сибирь».
И я очень надеюсь, что память о нем будет жива вечно», – сказал нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко в видеообращении перед матчем.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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